ستيرجن: إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا «مرجح بشدة» قبل 2020

قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن يوم الأحد إن إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا “مرجح بشدة” قبل 2020 وذلك بعدما اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وردا على سؤال لقناة (آي.تي.في) يوم الأحد عما إذا كانت تتوقع إجراء استفتاء ثان في اسكتلندا قبل 2020 قالت ستيرجن “اعتقد أنه أمر مرجح بشدة في ضوء الموقف الذي نحن فيه … إن ما حدث منذ ذلك الحين ربما جعلني أعتقد ذلك بدرجة أكبر مقارنة باليوم التالي للاستفتاء.”

وصوتت اسكتلندا بهامش كبير لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي لكن بريطانيا بشكل عام صوتت للخروج في استفتاء أحيا الحديث عن انفصال اسكتلندا عن باقي المملكة المتحدة. ورفض الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا قبل عامين.

وقالت ستيرجن في المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكتلندي الذي تنتمي إليه الأسبوع الماضي إن حكومتها تستعد لكل الاحتمالات بما فيها الاستقلال وذلك بعد خروج بريطانيا من التكتل.