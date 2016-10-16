أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«النقض» تؤيد حبس 9 عناصر إخوانية لتورطهم في أعمال عنف بالإسكندرية

Google+ Print
«النقض» تؤيد حبس 9 عناصر إخوانية لتورطهم في أعمال عنف بالإسكندرية «النقض» تؤيد حبس 9 عناصر إخوانية لتورطهم في أعمال عنف بالإسكندرية

أرشيفية

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد عقوبة حبس 9 عناصر “إخوانية” لـ 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

جاء ذلك على خلفية إدانتهم بالضلوع في أحداث عنف شهدتها محافظة الإسكندرية عام 2014، في أعقاب رفض الطعن المقدم من دفاعهم، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ” ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، التجمهر، البلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة”.

ويواجه المتهمون – أيضًا – اتهامات بمقاومة السلطات، التحريض على العنف، قطع الطريق العام، تعطيل وسائل المواصلات، حيازة مطبوعات تحتوي على مواد تحريضية ضد نظام الحكم القائم في البلاد، وحيازة مفرقعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا