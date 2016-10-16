«النقض» تؤيد حبس 9 عناصر إخوانية لتورطهم في أعمال عنف بالإسكندرية

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد عقوبة حبس 9 عناصر “إخوانية” لـ 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

جاء ذلك على خلفية إدانتهم بالضلوع في أحداث عنف شهدتها محافظة الإسكندرية عام 2014، في أعقاب رفض الطعن المقدم من دفاعهم، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ” ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، التجمهر، البلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة”.

ويواجه المتهمون – أيضًا – اتهامات بمقاومة السلطات، التحريض على العنف، قطع الطريق العام، تعطيل وسائل المواصلات، حيازة مطبوعات تحتوي على مواد تحريضية ضد نظام الحكم القائم في البلاد، وحيازة مفرقعات.