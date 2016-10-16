مسؤول ألماني: دمج اللاجئين في سوق العمل قد يستغرق 6 أعوام

قال رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية شتيفان فايل، اليوم الأحد، إن دمج اللاجئين في سوق العمل الألماني سيستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع.

وأضاف فايل أن “الدمج في سوق العمل سيحتاج لوقت أكبر مما كان معتقداً قبل عام تقريباً، ففي كثير من الحالات ربما سيستغرق الأمر 6 أعوام”، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء الألمانية.

وأوضح رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى “عام لتدريب لغوي مكثف، وعام للالتحاق بسوق العمل من خلال معايير مناسبة، و3 أعوام لتأهيل مهني، وسيكون هناك أشخاص بحاجة للمزيد من الوقت لسبب أو لآخر، وبذلك نكون واقعيين بتوقع 6 أعوام”.

وأكد فايل أنه من الضروري توفير دعم لغوي للجميع في البداية، مشدداً أيضاً على ضرورة تكثيف نقل قيم المجتمع الألماني، وكذلك تقييم المهارات بحيث يمكن دمج الجميع في النهاية في إجراءات مناسبة.