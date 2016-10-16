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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات أمنية مشددة

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات أمنية مشددة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات أمنية مشددة

ارشيفية

اقتحم 65 مستوطنًا يهودياً اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وقام المستوطنون- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بجولات استفزازية فى مرافق المسجد الأقصى فى حين قدم مرشدون روايات أسطورية حول خرافة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك فى الوقت الذى تصدى فيه مصلون وطلبة علم للمستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” كانت قد صادقت يوم الخميس الماضى على قرار ينفى وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق وهو الأمر الذى أثار غضب الإسرائيلية، حيث صوتت 24 دولة لصالح القرار الذى قدمته سبع دول عربية وهى والجزائر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان فيما امتنعت 26 عن التصويت بينما عارضته ست دول وتغيبت اثنتان.

ويستنكر القرار بشدة الاقتحامات المتواصلة للأقصى من قبل المتطرفين والجيش الإسرائيلي ويطالب تل أبيب بوقف انتهاكاتها بحق المسجد وإتاحة العودة إلى الوضع التاريخى الذى كان قائما حتى سبتمبر 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شئون الأقصى.

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