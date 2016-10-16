«أبو زهرة» عن الأحداث في مصر: الفن هيلعب دوره على أكمل وجه

وقال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة – تعليقًا على الأحداث الحالية في مصر – إن ” الأحداث أسرع من رد الفعل، والفن هيلعب دوره على الوجه الأكمل قريبًا”.

وأضاف أبوزهرة – خلال استضافته مع المذيعة معتزة مهابة، على الراديو 9090 – قائلًا إن “الفنان لازم يكون له موقف من اللي بيحصل في الحياة، وأنا بحب الأعمال اللي بتعبر عن الضعفاء والفقراء، بس الفن هو الأمل، لأنه يبعث الأمل في الإنسان ويعرفه الحياة والواجبات والحقوق”.

وأوضح أبو زهرة، أن الفن عالجه من الخجل، قائلًا: “وأنا طالب كنت خجول جدًا وفي الإجابات التحريرية كنت متفوق لكن في حواري مع الأساتذة ماكنتش بعرف أجاوب”، مضيفًا “وكنت مرح جدًا مع أصدقائي لكن عمري ما قعدت على القهوة إلى الآن”.

وأردف: “مرة المشرف لمحني في المدرسة وأنا مع أصدقائي، وطلب أن يضمني لفريق التمثيل وفضل ورايا لحد ما أقنعني”.