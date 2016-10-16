بدء حملة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالشرقية

افتتح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية برفقة الدكتوره فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية لطلاب الصف الأول الابتدائى بالمدارس العامة والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق دائرة المحافظة فى الفترة من اليوم الأحد الموافق 16 /10 / 2016 ولمدة 5 أيام، وذلك بمدرسة الناصرية الابتدائية النموذجية بمدينة الزقازيق.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية له، أن الهدف من حملة التطعيم رفع المناعة ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية لطلاب الصف الأول الابتدائى الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات صحفية، أن إجمالى العدد المستهدف من حملة التطعيم على مستوى المحافظة لطلاب الصف الأول الابتدائى عام وخاص وأزهرى، 164 ألف و338 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن عدد فرق التطعيم 337 فرقة موزعة على عدد 3 آلاف و38 موقع بنطاق دائرة المحافظة، ويبلغ عدد الجرعات 186 ألف و290 جرعة.