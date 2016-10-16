جامعة دمياط تنظم حملة تطوعية للتبرع بالدم

أعلنت جامعة دمياط عن تنظيم حملة تطوعية للتبرع بالدم، بدءا من 24 أكتوبر وتستمر حتى 20 نوفمبر لطلاب الكليات الثمانية.

وقال الدكتور السيد محمد دعدور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة تقام بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم بالمنصورة .

وأعلن دعدور عن جدول مواعيد حملات التبرع الطوعى بالدم داخل الحرم الجامعى خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2016-2017.

وتبدأ الحملة بكلية التربية يوم 24 أكتوبر ثم كليات العلوم والتجارة والتربية الرياضية والفنون التطبيقية والتربية النوعية والزراعة وتختتم يوم 20 نوفمبر بكلية الآداب.