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مقتل وإصابة 20 شخصًا في غارات جوية على ريف إدلب الشرقي

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مقتل وإصابة 20 شخصًا في غارات جوية على ريف إدلب الشرقي مقتل وإصابة 20 شخصًا في غارات جوية على ريف إدلب الشرقي

ارشيفية

ذكر المرصد السوري، اليوم الأحد أن نحو 20 شخصا قتلوا وأصيبوا فى غارات جوية على ريف إدلب الشرقى.

وأوضح المرصد- فى بيان له اليوم- أن الطائرات الحربية قصفت مناطق فى ريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي، كما قصفت قوات النظام مناطق فى بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي.

كما قصف الطيران الحربي مناطق فى قرية جزرايا بريف إدلب الشرقي، مما خلف 20 قتيلا وجريحا، واستهدفت الطائرات الحربية مناطق فى محاور كبانة بجبل الأكراد فى ريف اللاذقية الشمالي، ومحاور أخرى فى جبل الأكراد، دون أنباء عن إصابات.

وأشار المرصد إلى أن الطيران الحربي قصف مناطق فى بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بجروح.

كما سقطت قذائف أطلقتها فصائل المعارضة على مناطق فى أحياء المنشية والمحافظة والسليمانية بمدينة حلب، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدة أشخاص آخرين.

ولا تزال المعارك متواصلة فى عدة محاور بمدينة حلب، بين قوات النظام من طرف، والفصائل المقاتلة والإسلامية من طرف آخر.

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