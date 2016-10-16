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غدًا.. مفتي ميانمار يصل مطار القاهرة الدولي للمشاركة في مؤتمر دار الأفتاء

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غدًا.. مفتي ميانمار يصل مطار القاهرة الدولي للمشاركة في مؤتمر دار الأفتاء غدًا.. مفتي ميانمار يصل مطار القاهرة الدولي للمشاركة في مؤتمر دار الأفتاء

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، الدكتور عبدالسلام مينتين مفتي ميانمار، قادمًا من الإمارات في، زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها فى فعاليات المؤتمر العالمي الذى تنظمه دار الإفتاء المصرية، غدًا الإثنين، تحت عنوان “التكوين العلمى والتأهيل الإفتائى لأئمة المساجد للأقليات المسلمة”.

ومن المقرر أن يشارك قيادات دينية ومفتون وممثلو 80 دولة، على مستوى العالم فى فعاليات المؤتمر العالمى لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الذى سيصدر وثيقة القاهرة للجاليات المسلمة، حيث تقترح حلولًا عملية وعلمية لكل المشكلات، التى تواجهها تلك الجاليات فى الخارج.

 

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