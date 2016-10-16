غدًا.. أنيس منصور ولبنى عبد العزيز وماري منيب نجوم «ماسبيرو زمان»

تعرض قناة “ماسبيرو زمان”، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الـ 7 مساءً، حلقة من برنامج “لقاء المشاهير”، حيث يستضيف البرنامج في هذه الحلقة الفنانة لبنى عبد العزيز.

“لقاء مشاهير”، من تقديم سلوى حجازي، وإخراج سميحة الغنيمي.

كما تعرض “ماسبيرو زمان”، في تمام الثامنة مساءً لقاء للكاتب الراحل أنيس منصور، حين حل ضيفًا على برنامج “من الألف إلى الياء”، حيث يتحدث عن مشواره الأدبي، مؤلفاته، مشواره الصحفي، وعلاقته بالرئيس السادات.

“من الألف إلى الياء”، من تقديم الإعلامي الراحل طارق حبيب.

ونلتقي في تمام الحادية عشرة مساءً، والحلقة الثامنة من مسلسل “برج الحظ”، من بطولة محمد عوض، في دور شرارة، صفاء أبو السعود، محمود المليجي، عبد الله فرغلي، نبيل هجرس، وأحمد بدير.

“برج الحظ”، من إنتاج عام 1978 تأليف لينين الرملي، وإخراج يحيى العلمي.

كما نلتقي في تمام الثانية عشر بعد منتصف الليل، وحلقة من برنامج “نجوم لها تاريخ”، وحلقة عن الفنانة الراحلة ماري منيب.