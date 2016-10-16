هذا ما قالته بطلة "أولاد مفيدة" الفائز بجائزة أحسن عمل درامي تونسي

قالت بطلة مسلسل "أولاد مفيدة" الفائز بجائزة أحسن عمل درامي تونسي في استفتاء مجلة سيدتي لبرامج و مسلسلات رمضان2016، وحيدة الدريدي، إنّ هذا التتويج مدعاة فخر بالنسبة لكلّ فريق عمل المسلسل.

وأوضحت الدريدي في تصريح لـ "سيدتي نت" أن نجاح العمل جاء ثمرة تضافر جهود كلّ الفريق العامل من ممثّلين ومخرج وتقنييّن شبّان.

و قالت الدريدي إنّ العمل نال استحسان الجمهور لأنّه حاول أن يكون قريباً منه، ولأنه حاول أن ينقل صورته حتّى وإن كان ذلك بشكل قاسٍ أو مبالغ فيه أحياناً.

وقالت الدريدي التي فازت السنة الماضية بجائزة أفضل ممثّلة تونسيّة في استفتاء سيّدتي عن نفس العمل إنّ هذا التتويج مهمّ للغاية لأنّه صادر عن الجمهور الذي يسعى كلّ عمل لنيل رضاه.

وتقدمت بطلة المسلسل المتوّج بأصدق عبارات الشكر للمجلّة التي تساهم في جعل الممثّل يكتشف مدى تفاعل المشاهد مع عمله عبر تنظيم هذا الاستفتاء.

وأكّدت الدريدي أنّ جزءاً ثالثاً من المسلسل سيشرع في تصويره خلال الفترة المقبلة ليعرض على قناة الحوار التونسي خلال رمضان 2017.

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