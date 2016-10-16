تسريب نص "باب الحارة 9" ونجومه ينشرون كواليس التصوير

بدأ النجوم السوريون المشاركون في مسلسل "باب الحارة" بنشر كواليس تصوير الجزء التاسع منه، والتي تتزامن مع انتشار الكثير من الأخبار المثيرة للجدل حوله، في ظل إعلان عدد من الممثلين انسحابهم منه، لسبب أو لآخر، وعودة آخرين عن قرار الإنسحاب لسبب أو لآخر أيضاً.

ومن بين الصور التي نشرت أخيراً، صورة للممثل مصطفى الخاني، خلال تحضيره للشخصية، وصورة ثانية نشرها عباس النوري (ابو عصام) على صفحته الخاصة على "إنستقرام".

يشار إلى انه تم تسريب بعض أحداث الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة"، وابرز ما فيها:

-منافسة حادة على الزعامة بين "أبو ضافر" وابو عصام، مما ينعكس سلباً على عائلتيهما، حيث ستعود المشاكل بين فريال وسعاد.

* "ابو بدر" سيظهر ابنه "بدر" .

* عامل "ابو بدر" ينصب عليه فيعود الى فقره وحالته السابقة.

* احدى زوجات عصام سنتجب الصبي والوريث "شوكت" فيفضلها عصام على باقي زوجاته ويكتب بإسمها نصف أملاكه، مما يشعل الغيرة بين الضرائر.

* يتحرر "سمعو" من قيد هذه الشخصية الكريهة، بعد أن يكتشف حقيقة الشيخ "فكري"، ويحارب الفرنساوي مع رجال الغوطة.

* المهندس "زهيد" يجلب المتاعب والأذى لأهل حارة الضبع، ويكون "أبو عصام " اول اهدافه بالتعاون مع الفرنساوي.

* "سارة" زوجة "معتز" الثانية يظهر أنها لا تنجب، فتخطط لتزويجه مرة ثالثة ولكنه يرفض ولكنها تصر وتنجح في إقناعه.

* ظهور "جميلة" في الجزء التاسع ولكن المخرج يبحث عن بديلة للممثلة حلا رجب بعد اعتذارها عن المشاركة.

* "سمعو" يطلق دلال ويتقدم لخطبتها رجل من نفس الحارة ولكنها ترفضه، وتواجه الكثير من المتاعب بسبب اصرارها على تعليم المرأة وبناء شخصيتها ويكون لها دور كبير في حماية الحارة.

* "بهية" زوجة "ظافر" تحرض عمها "أبو ظافر على "أبو عصام" وتفتعل الكثير من المشاكل.

* تظهر لـ "فوزية" شقيقة تعود الى حارة الضبع ( شكران مرتجى سوف تعلب الشخصيتين)، وهي أكدت ذلك بطريقة غير مباشرة عندما قالت أنها تتمنى أن تفوز بجائزتين عن مسلسل "باب الحارة".

يشار إلى أن سلاف فواخري أعلنت انها لن تشارك في الجزء التاسع من المسلسل، لأن صناع العمل ، لم يفوا بوعدهم معها، بتطوير الشخصية الشخصية التي قدمتها في الجزء الثامن، اما كيندا حنا فتراجعت عن انسحابها، وما ساعد في قرارها هو أن زوجها ناجي طعمي الذي يقوم بإخراج العمل.

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