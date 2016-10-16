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أول تعليق لزوجة الممثل الكويتي مروج المخدرات

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أول تعليق لزوجة الممثل الكويتي مروج المخدرات أول تعليق لزوجة الممثل الكويتي مروج المخدرات

الأحد 16-10-2016 00:24

في أول تعليق لها بعد القبض على زوجها الممثل والمنتج عادل المسلم كتبت الممثلة البحرينية "المهرة": "حسبي الله ونعم الوكيل.. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها".

 

وكان المسلم قد أثار قبل فترة ضجة عندما أهدى زوجته البحرينية "المهرة" طائرة خاصة، ثم ظهر في حوار صحفي مع "الراي"، وقال فيه : أمتلك طائرة خاصة، ولم أرهن بيتي أو أغسل أموالاً كما يدعي البعض، وأفصح بأن لديه محطتين للبنزين في أميركا.

 

يذكر أن آخر أعمال المسلم الذي اتجه للمسرح، وقدم عدداً من مسرحيات الرعب في السنوات الأخيرة، كانت مسرحية "صرخة الأشباح" التي عرضها للمرة الأولى في عام 2015.

 

وأظهر بيان وزارة الداخلية الكويتية الذي تم بثه اليوم صوراً لعملية القبض على مروج مخدرات وشريكه، حيث أظهرت الصور أن المقبوض عليه هو الممثل والمنتج عادل المسلم وشريكه "عراقي الجنسية" في قضية ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الخبر، وتطرقت فيه لبعض التفاصيل، حيث أكدت أنها ضبطت مواطناً يعد أكبر تاجر لمادة "الكيميكال" المخدرة في البلاد مع شريكه العراقي، إضافة الى كمية كبيرة من تلك المادة ومواد أخرى لخلطها معها وترويجها في البلاد.

 

وذكرت إدارة الاعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي أن المتهم اعترف بأن لديه مكتباً يحوي معملاً لخلط وتعبئة مادة "الكيميكال"، ثم ترويجها داخل البلاد.

 

 

 

 

 

 

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