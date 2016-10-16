فضيحة أخلاقية تقود جيم كاري إلى القضاء

تقدمت السيدة بريجيد سويتمان، وهي والدة كاثريونا وايت Cathriona White ، الصديقة السابقة للنجم العالمي جيم كاري Jim Carrey ، بدعوى قضائية اتّهمت فيها الأخير بالقتل غير المتعمّد لابنتها.

واللافت أنّ هذه الدعوى جاءت بعد أقلّ من شهر على دعوى مماثلة تقدّم بها زوج الراحلة السابق، مارك بيرتون، يتّهم الممثل فيها بأنّه استغلّ ثروته الهائلة ونجوميته للحصول على الأدوية التي أدّت إلى وفاتها بطريقة غير مشروعة، إذ حصل على 3 عقاقير بصورة غير شرعية تستخدم في الاضطرابات النفسية، وقد وجدت بجانب جثة وايت.

وقالت الوالدة في المحكمة العليا بلوس أنجلوس: "على كيري أن يشعر بالعار بعد أن استخدم محاميهِ للإساءة إلى زوج كاثريونا السابق محاولاً منعه من تحميله مسؤولية ما حدث".

وأضافت سويتمان: "كعائلة، نريد أن يعرف العالم جيم كيري على حقيقته، فهو الرجل الذي نقل إلى ابنتي 3 أمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وكذب بشأن ذلك، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وجّه لها ألفاظاً مهينة واحتقرها، واستخدم محاميه لمقاضاتها وإسكاتها، وبعد ذلك أعطاها عقاقير غير قانونية".

يُشار إلى أن كاثريونا وايت أنهت علاقتها بجيم كاري قبل أسبوع من العثور على جثّتها، وتركت رسالة موجّهة إليه تقول فيها إنّها لا تنتمي إلى هذا العالم.

وكان تقرير الطبيب الشرعي الصادر في تموز/يوليو الماضي، قد أشار إلى أنّ جيم كاري بعث برسالة نصيّة إلى وايت قبل وفاتها بيوم يسألها عن سبب اختفاء مسكّناته من تحت المغسلة.

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