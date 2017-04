قبلات مسروقة وصفعات مفاجئة.. نجوم وقعوا ضحية الأوكراني المهووس

إسم الشاب الأوكراني فيتالي سيدوك Vitalii Sediuk لمع بشكل لافت في الفترة الأخيرة.. هو ليس نجماً غنائياً أو تمثيلياً، إنما عُرف بسبب فصوله الغريبة التي يفاجئ بها النجوم على السجادة الحمراء وفي الشوارع والمهرجانات العالمية.

سيدوك، كما يُقال، "أكل نصيبه" أكثر من مرة، ففضلاً عن الصفعات التي تلقاها من بعض النجوم، والضرب المبرح الذي تلقاه من حراسهم الشخصيين، فقد وقع في قبضة الشرطة أكثر من مرة، لكنه لم ولن يتوب كما هو واضح.

هنا بعض النجوم الذين وقعوا ضحية الشاب المهووس، أو "مقبّل النجوم" كما سمّاه البعض:

براد بيت: خلال العرض الأول لفيلم Maleficent، قفز الشاب الأوكراني فيتالي سيدوك من بين المعجبين وصفع النجم العالمي براد بيت Brad Pitt على وجهه، فسارع الحرس الخاص وشرطة لوس أنجلوس لإلقاء القبض عليه فوراً.

كيم كردشيان: خلال وجودها في العاصمة الفرنسية من أجل المشاركة في فعاليات أسبوع الموضة، هاجم سيدوك نجمة المجتمع الأمريكي كيم كردشيان Kim Kardashian، واقترب منها بطريقة مخيفة ليقبّل جسدها، فكان له حرسها الخاص بالمرصاد، ولقنه درساً قاسياً. وفي العام 2014، تهجم أيضاً على كيم وكان برفقتها زوجها المغني كانيي ويست Kanye West ووالدتها كريس جينير Kris Jenner.

جيجي حديد: انقضّ منذ فترة قريبة على عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد Gigi Hadid، وحاول فاشلاً السطو على جسدها ليسرق منه قبلة وسط العشرات في شارع بمدينة ميلانو الإيطالية.

ويل سميث: أثناء حفل العرض الأول لأحد أفلامه بموسكو، قام فيتالي سيدوك بتقبيل الممثل العالمي ويل سميث Will Smith بطريقة غريبة، فصفعه الأخير أمام الحضور، ما أحدث بلبلة كبيرة.

ليوناردو دي كابريو: سبق لفيتالي أن احتضن في العام 2014 فخذي الممثل ليوناردو دي كابريو Leonardo Dicaprio بمهرجان Santa Barbara السينمائي.

أديل: أثناء إلقاء المغنية العالمية أديل Adele كلمتها بعد فوزها بجائزة Grammy عام 2013، اقتحم سيدوك المسرح بطريقة غريبة.

أميريكا فيرارا: خلال العرض الأول لفيلم How To Train Your Dragon 2، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، فوجئت الممثلة الأمريكية أميريكا فيرارا America Ferrera بـ فيتالي تحت فستانها، على السجادة الحمراء.

برادلي كوبر: صُدم النجم العالمي برادلي كوبر Bradley Cooper خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز SAG Awards عام 2014، بفيتالي يحتضنه من فخديه، مثيراً موجة من الضحك والسخرية.

