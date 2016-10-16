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الخارجية الروسية تعلن استمرار العمليات ضد «داعش» و«النصرة» بسوريا

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الخارجية الروسية تعلن استمرار العمليات ضد «داعش» و«النصرة» بسوريا الخارجية الروسية تعلن استمرار العمليات ضد «داعش» و«النصرة» بسوريا

أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد بيانا يتضمن نتائج مفاوضات لوزان حول سوريا.

وأوضح البيان “أنه تم تأكيد التزام كل المشاركين في اللقاء بالحفاظ على سوريا كدولة موحدة مستقلة علمانية يحدد السوريون أنفسهم مستقبلها من خلال حوار سياسي يجمع كل الأطراف” , و استمرار العمليات ضد “داعش” و”النصرة” .

وجاء في البيان – حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) – أنه شارك في المفاوضات كل من روسيا والولايات المتحدة وقطر والسعودية وتركيا ومصر وإيران والعراق والأردن والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وأكد الجانب الروسي في لوزان أن ضمانة النجاح في تطبيق نظام وقف إطلاق النار هي فصل فصائل المعارضة المعتدلة عن العناصر المسلحة للمجموعة الإرهابية “النصرة” والمجموعات الأخرى المتحالفة معها.

وأضاف بيان الخارجية أن “هذا يتطلب العمل المناسب من قبل كل المشاركين في اللقاء مع القوى الموجودة في سوريا, ومن الضروري فهم أن العمليات ضد إرهابيي داعش والنصرة
> ستستمر”.

يذكر أن كل المشاركين في اجتماع لوزان – الذى عقد أمس السبت- أقروا الالتزام بالحفاظ على سوريا دولة علمانية موحدة, في حين أصرت روسيا على ضرورة فصل المعارضة عن إرهابيي “جبهة النصرة”.

أ ش أ

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