محمد بن راشد: ناقشنا خطة للتعجيل بتنفيذ أهداف الأجندة الوطنية 2021

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم جلسة لمجلس الوزراء بمدرسة فاطمة بنت مبارك برأس الخيمة، دعا خلالها مجموعة من الطلاب الأوائل لحضور اجتماع مجلس الوزراء.

وذكر سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، أن حضور الطلاب اجتماع مجلس الوزراء هو لتأكيد التزام جميع أعضاء المجلس بالعمل من أجلهم ومن أجل مستقبلهم.

وقال سموه للطلاب أثناء الاجتماع: "إننا نعمل من أجلكم ومن أجل جميع أبناء وبنات الإمارات .. نريدكم أن تركزوا في تفوقكم العلمي من أجل مستقبل بلدكم."

كما ناقش سموه خلال الاجتماع خطة للتعجيل بتنفيذ أهداف الأجندة الوطنية 2021، واعتمد تشكيل 36 فريق متخصص من 550 مسئول حكومي للتنفيذ.

وتشمل الأجندة الوطنية 52 هدفا محددا في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة.

وقال سموه أن "الأجندة الوطنية تلخص عمل الحكومة وتختصر الأهداف التي وضعناها لسعادة شعبنا. والتركيز عليها الفترة المقبلة ستكون أولوية وغاية العمل الحكومي.. منحنا في الاجتماع صلاحية كاملة لفريق العمل للاستعانة بأي موظف في أي جهة اتحادية لضمه لفريق الأجندة الوطنية، باقي 5 أعوام لتحقيق كافة الأهداف.. الحكومة حققت إنجازات ضخمة وقفزات كبيرة ومراكز عالمية خلال السنوات السابقة .. ولكننا نريد لجميع أعضائها أن يتحركوا بنفس السرعة".

وناقش سموه خلال الاجتماع أيضا البيانات المالية الموحدة للدولة واعتمد الحسابات الختامية لمجموعة من الجهات الاتحادية. كما اعتمد اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام المجال الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

>