ضبط 3 بنادق و9 خزن و110 طلقة بحوزة 3 مزارعين بقرية بنى عمار بسوهاج



> شن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج برئاسة الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث المركز حملة صباح اليوم مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة بناحية بنى عمار دائرة المركز وأسفرت الجهود عن ضبط 3 بنادق آلية و9 خزن و110 طلقة بحوزة 3 مزارعين، فر أحدهما هاربا.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود معلومات أكدت صحتها قيام بعض الأشخاص بحيازة بعض الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة المركز.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بحملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،والعميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية بالاشتراك مع العميد منتصر عبد النعيم ،رئيس فرع الأمن العام وقادها الرائد أحمد مصطفى المشنب ،رئيس مباحث المركز والنقباء محمد كمال ومحمد حمدى وأحمد فارس معاوني المباحث.

وتم ضبط محمد . أ . إ . ح 47 سنة مزارع بحوزته بندقية آلية و4 خزن ،و45 طلقة ، ومحمد . ر . ع . إ 35 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية وخزنتين ،و25 طلقة ،وبندقية الية و3 خزن و40 طلقة فر حائزها هاربا وتبين أنه حسان . م . إ وشهرته على 25 سنة مزارع وجار ضبطه وجميعهم يقيمون بناحية قرية بنى عمار دائرة المركز وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مباحث مركز طهطا تضبط أسلحة آلية وطلقات

مباحث مركز طهطا تضبط أسلحة آلية وطلقات