ضبط 18 طن مواد غذائية داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء فى السلام

نجحت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، فى القبض على صاحب مخزن مواد غذائية بحوزته 18 طن أرز ومكرونة ودقيق، تهميدا لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة المطرية، وحرر محضرا بالواقعة.

كانت مباحث التموين ألقت القبض على "محمد.ع.ع" 41 سنة، أمين مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت (7 أطنان أرز، و4 أطنان مكرونة، و5 أطنان دقيق، وطن عدس، و800 كيلو فول، و300 كيلو حمص) مجهول المصدر، وتحــــرر عن ذلك المحضر رقــــم 3428 جنح جزئية قسم السلام أول لسنة 2016م.