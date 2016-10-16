أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 9 متهمين بتهريب مخطوطات أثرية من التوراة تقدر بـ50 مليون جنيه

Google+ Print
تجديد حبس 9 متهمين بتهريب مخطوطات أثرية من التوراة تقدر بـ50 مليون جنيه تجديد حبس 9 متهمين بتهريب مخطوطات أثرية من التوراة تقدر بـ50 مليون جنيه

>كتب محمد إبراهيم

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بتجديد حبس 9 أشخاص ضبط بحوزتهم مخطوطات تاريخية عبارة عن أسفار يهودية من كتاب التوراة المقدس، لا تقرأ إلا بقاموس عبرى ولا تقدر بثمن وعرضها للبيع، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

 

تلقى رجال الإدارة العامة شرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء طه بيومى مدير الإدارة، معلومات تتهم شباب من الشيخ زويد بشمال سيناء بعرض مخطوطات تاريخية عبارة 7 لفائف من جلد الرق مكتوبة بالخط المُربع على الإنترنت للراغبين فى شرائها من إسرائيل مقابل 50 مليون جنيه.

 

وبالعرض على اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف بإجراء تحريات وتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الآثار بالإدارة، وتوصلت تحريات رجال البحث إلى حيازة "سلامة س.س" 58 سنة مقيم فى شمال سيناء، وآخرين مخطوطات تاريخية تحوى أسفارا يهودية.

 

وعقب تقنين الإجراءات، نصب ضباط شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة وجهاز الأمن الوطنى، كمينا للمتهمين والاتفاق معهم على شراء المخطوطات منهم.

 

انتقل المتهم الرئيسى من شمال سيناء إلى الشقة محل الضبط فى الجيزة، لإتمام عملية الشراء والبيع، فألقت القوة القبض عليه و8 آخرين كانوا يؤمنون عملية البيع أسفل العقار.

 

وبعرض المخطوطات المضبوطة على لجنة مشكلة من وزارة الآثار، قالت إن تلك المخطوطات عبارة عن أسفار يهودية من كاتب التوراة المقدس لا تملكها وقادمة من سوريا والعراق لا تقدر بثمن.

 

وبمواجهة المتهم الرئيسى اعترف بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف باقى المتهمين بتواجدهم بقصد التوسط بالبيع نظير عمولة وتأمين مكان تواجدهم حال إتمام عملية البيع، وبإحالة المتهمين إلى النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى