بالصور.. أستاذ بجامعة بريطانية: تسجيل 3000 لاجئ بمصر شهريا لهم كافة الحقوق

قال الدكتور مارتن جونز، عضو مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين والأستاذ بجامعة يورك البريطانية، إن هناك أكثر من 60 مليون نازح و20 مليون لاجئ، لافتا إلى أن الأمر يستدعى النظر إلى مصر لأن الاتجاهات الدولية تزج باللاجئين إلى مصر، مشيرا إلى أن هناك 3000 لاجئ يتم تسجيلهم شهريا فى مصر ولهم كل الحقوق التعليمية والصحية.

وأوضح جونز خلال كلمته بمؤتمر المؤسسة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، تحت عنوان "حماية اللاجئين والمهاجرين.. آليات وطنية لمعالجة احتياجاتهم الخاصة"، أنه أحيانا تفشل المنظومة فى استيعاب كل الأمور، لافتا إلى ضرورة رفع الوعى القانونى عبر التدريب على أنظمة العدالة المطلوبة.

وأضاف مارتن جونز أن برامج المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين غيرت من الواقع الذى يعيشه اللاجئين والتواصل مع اللاجئين والمهاجرين بالساحل الشمالى ومحافظة الإسكندرية.