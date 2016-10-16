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الحبس 3 سنوات مع الشغل لـ3 من سماسرة الهجرة غير الشرعية فى الإسكندرية

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الحبس 3 سنوات مع الشغل لـ3 من سماسرة الهجرة غير الشرعية فى الإسكندرية الحبس 3 سنوات مع الشغل لـ3 من سماسرة الهجرة غير الشرعية فى الإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

قررت محكمة المنتزه بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد النبى، حبس 3 من سماسرة الهجرة غير الشرعية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الاتجار بالبشر، وتهريب الأشخاص خارج البلاد، والنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

 

وكانت تحريات الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من إثبات قيام كلاً من دياب يونس، ومحمد عبد ربه، ومحمد أحمد حماد، بالاتجار فى البشر وتجميع الشباب الراغبين فى السفر للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا .

 

وتمكن رجال حرس الحدود، من ضبط مركب فيها 207 أشخاص من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم السفر إلى ايطاليا بطريق غير شرعى.

 

وتبين من تحريات النيابة أن المتهمين ساعدوا فى تجميع الشباب بالتنسيق مع سماسرة المحافظات الأخرى، وقاموا بإعداد مركب صيد، لوضع المهاجرين بها، ثم اتفقوا مع اخرين بإيطاليا لاستقبال المهاجرين .

 


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