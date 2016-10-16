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قتيلان وأربعة جرحى في هجوم انتحاري ضد موكب شيعي في بغداد

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قتيلان وأربعة جرحى في هجوم انتحاري ضد موكب شيعي في بغداد قتيلان وأربعة جرحى في هجوم انتحاري ضد موكب شيعي في بغداد

أرشيفية

قتل شخصان، على الأقل، وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف، اليوم الأحد، موكبا شيعيا بعد يوم على هجوم مماثل يعد الأكثر دموية منذ شهر في العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وبحسب فرانس برس أكد مصدر في وزارة الداخلية مقتل شخصان وإصابة أربعة بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف موكب شيعي، لتقديم الطعام في ذكرى شهر محرم.

وأكدت مصادر طبية حصيلة ضحايا الهجوم الذي يأتي غداة مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا وإصابة 36 بجروح في هجوم انتحاري مماثل استهدف خيمة عزاء في حي الشعب ذي الغالبية الشيعية، في شمال شرق بغداد.

وتتزامن هذه الهجمات مع استعداد القوات العراقية لتنفيذ عملية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي يسيطر عليها الجهاديين منذ يونيو 2014.

ومن المقرر أن يتم قريبا إعلان انطلاق العملية التي تعتبر أكثر صعوبة وتعقيدا مقارنة بباقي المواجهات التي سمحت للقوات العراقية بمساندة التحالف الدولي باستعادة السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

 

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