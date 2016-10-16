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الحوثيون يطالبون تحقيقًا دوليًا حول جرائم حرب في اليمن

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الحوثيون يطالبون تحقيقًا دوليًا حول جرائم حرب في اليمن الحوثيون يطالبون تحقيقًا دوليًا حول جرائم حرب في اليمن

ارشيفية

طالب الحوثيون فى اليمن الاحد بإجراء “تحقيق دولي مستقل” حول “جرائم حرب” للتحالف العربي الذى يقاتلهم وقد أقر بأنه قتل بطريق الخطأ قبل أسبوع 140 شخصًا فى مجلس عزاء فى صنعاء.

وقال المتمردون على موقعهم الالكتروني “سبأ نت” نقلا عن “مصدر مسؤول بوزارة الخارجية” أن “نتائج التحقيق الذى نشر عن قيادة تحالف دول العدوان فى جريمة الحرب التى ارتكبتها باستهداف صالة العزاء بالعاصمة صنعاء لا تبرئها من انتهاك القانون الإنساني الدولي وانتهاك كافة القيم والأعراف الإنسانية”.

ودعا هذا المسؤول الأمين العام للأمم المتحدة إلى “العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة برئاسة شخصية دولية محايدة رفيعة المستوى فى أسرع وقت ممكن للتحقيق فى جرائم الحرب فى اليمن التى ارتكبها تحالف العدوان ومن خلفه”.

وأكد أن “داعمي ومرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب اليمنى لن يفلتوا من العقاب”.

وأقر التحالف العربي بأنه قتل بطريق الخطأ قبل أسبوع 140 شخصًا فى مجلس عزاء فى صنعاء، فى مجزرة أثارت موجة احتجاجات وغضب فى جميع انحاء العالم.

وبعد هذا الخطأ، وعد التحالف العسكرى بقيادة باعادة النظر فى قواعد الاشتباك فى حربه ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ومناطق اخرى فى هذا البلد.

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