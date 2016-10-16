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«النهار» تواصل مبادرة «المصري الأصيل».. وانضمام نجوم «cbc»

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شبكة تليفزيون النهار (أرشيفية)

تليفزيون النهار (أرشيفية)

تواصلت ردود الفعل على مبادرة “المصري الأصيل” التي أطلقتها شبكة تليفزيون “النهار”، مساء أمس السبت، ونالت تجاوبًا كبيراً على صفحات “النهار” على مواقع التواصل الإجتماعي، وانضم إلى المبادرة الإعلاميين كريم شحاتة، وخالد صلاح، محمد مصطفى شردي، أسماء مصطفى، ريهام السهلي، محمد الدسوقي رشدي.

ومن جهة آخرى، أكدت مصادر داخل “النهار” انضمام نجوم قناة “سي بي سي”، لميس الحديدى، وخيري رمضان، وباقي نجوم الشبكة إلي مبادرة “المصري الأصيل “، التي تهدف إلي استرجاع روح “المصري الأصيل”، الشهم، الجدع، الذي يقف بجوار بلده وقت الصعاب والمحن.

شبكة تليفزيون النهار تطلق مبادرة «المصري الأصيل»

شبكة تليفزيون النهار تطلق مبادرة «المصري الأصيل»

 

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