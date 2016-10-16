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جون كيري يجتمع مع عدد من وزراء خارجية أوروبا بشأن الأزمة السورية

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جون كيري يجتمع مع عدد من وزراء خارجية أوروبا بشأن الأزمة السورية جون كيري يجتمع مع عدد من وزراء خارجية أوروبا بشأن الأزمة السورية

كيري وجونسون

تسنضيف العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأحد، اجتماعًا بشأن الأزمة السورية بمشاركة جون كيري وزير الخارجية الأميركي، ونظيره البريطاني بوريس جونسون، إلى جانب عدد من الوزراء الأوروبيين.

ومن المقرر أن يطلع جون كيري نظرائه خلال الاجتماع، على أهم النتائج التي تمخضت عنها اجتماعاته في لوزان بشأن جهود حل الأزمة السورية.

ولم تشارك بريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع لوزان رغم عضويتهما في مجموعة الدعم الدولية لسوريا.

ومنذ انهيار التعاون الأميركي الروسي بشأن سوريا على إثر سقوط الهدنة، تزايدت الضغوط من أجل وقف هجوم عنيف بدأته السورية بدعم من موسكو للسيطرة على المنطقة الشرقية في حلب والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وأسفرت الغارات والقصف عن مقتل العشرات في الأحياء الشرقية من حلب، إذ تقول الأمم المتحدة إن هناك 275 ألف مدني يعانون من الضربات والحصار الذي تفرضه القوات السورية والميليشيات الموالية لإيران.

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