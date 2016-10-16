النائب العام يكلف «أمن الدولة» بالتحقيق في محاولة اغتيال «السيسي» ورموز الدولة

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأحد، نيابة أمن الدولة العُليا بالتحقيق في مخطط مجموعة من الجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية بالقاهرة الكبرى، والتي تضمنت مخطط لاغتيال الرئيس السيسي، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشف التحريات – التي أرسلها جهاز الأمن الوطني لنيابة أمن الدولة العليا – عن أن المخطط يهدف إلى تنفيذ سلسلة من الاغتيالات لمجموعة من القيادات البارزة بالدولة، ومجموعة أخرى من العناصر المحيطة بالرئيس السيسي “المسئولين بالقصر الجمهوري”.

وأكدت التحريات، أن الإرهابيين كانوا يسعون لرصد تحركات عدد كبير من المسئولين بالدولة في محاولة لاستهدافهم من خلال استخدام السيارات المفخخة.