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القوات العراقية تتصدى لانتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا في بغداد

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القوات العراقية تتصدى لانتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا في بغداد القوات العراقية تتصدى لانتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا في بغداد

ارشيفية

تصدت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، لانتحاري يرتدي حزاما ناسفا بمنطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال شهود عيان ومصادر محلية أن انفجارا وقع قرب “موكب شيعي” بالقرب من مطعم “أغصان الزيتون” قرب جسر الجادرية فى مدينة بغداد.

وكان انتحارى يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه أمس السبت مستهدفا مجلس عزاء فى منطقة “الشعب” ذات الغالبية الشيعية شمالي العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن 34 قتيلا و35 جريحا.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم “داعش” الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق “يونامى” بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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