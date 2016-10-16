الصين تستعد لإطلاق مركبتها الفضائية «شنتشو 11»

تستعد الصين لإطلاق مركبتها الفضائية “شنتشو 11″ وعلى متنها رائدا فضاء الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، حسب وكالة شينخوا.

ومن المقررأن تلتحم المركبة مع المختبر الفضائي “تيانتونغ 2″، على أن يقضي رائدا الفضاء الموجودان على متنها نحو شهر كامل، يختبران خلاله أنظمة، وإعادة التزود بالوقود إلى جانب إجراء تجارب طبية وتجارب علمية أخرى، في خطوة تأمل بكين أن تتكلل بإنشاء محطة مدارية مأهولة دائمة بحلول عام 2022، وفقًا لما أوردته “روسيا اليوم”.

وتقول الصين إن برنامجها الفضائي مخصص للأغراض السلمية، في حين تشير وزارة الدفاع الأمريكية إلى القدرات الصينية المتنامية، إذ ترى واشنطن أن بكين تقوم بنشاطات تهدف إلى منع منافساتها من استخدام الأسلحة الفضائية في الأزمات.

وكانت الصين قد أطلقت مختبر “تيانتونغ 2″، ثاني مختبراتها الفضائية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.