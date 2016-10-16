أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الصناعة يبحث مع وفد ميتسوبيشي موقف المشروعات الجديدة للشركة فى مصر

Google+ Print
وزير الصناعة يبحث مع وفد ميتسوبيشي موقف المشروعات الجديدة للشركة فى مصر وزير الصناعة يبحث مع وفد ميتسوبيشي موقف المشروعات الجديدة للشركة فى مصر

وزير الصناعة خلال لقائه وفد ميتسوبيشى

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال لقائه وفد شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة، إحدى كبريات الشركات اليابانية، حيث تناول اللقاء بحث المشروعات التى تدرس الشركة إقامتها فى خلال المرحلة المقبلة، وأكد حرص على تسهيل منظومة الإجراءات وتذليل كافة العقبات امام المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى.

وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن هذا اللقاء يأتى فى إطار متابعة المحادثات التى تمت مع الشركة خلال شهر يوليو الماضى بشأن المشروعات التى تدرس اقامتها فى مصر، والتى قامت بطرحها خلال لقاءها برئيس الجمهورية خلال شهر إبريل الماضى، وتشمل مشروعات فى مجالات ترسانات السفن ومحطات الكهرباء وصناعة الحديد والصلب، لافتاً إلى أن مسئولى الشركة استعرضوا نتائج الدراسات التى تجريها حول جدوى هذه المشروعات ورؤيتهم حول أسلوب وطريقة تنفيذها.

ولفت قابيل إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الشركة ومختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة هذه المشروعات دراسة مستفيضة حيث من المقرر ان يلتقى وفد الشركة بعدد من المسئولين اليوم ومنهم وزير قطاع الأعمال الأعمال ووزير النقل، مؤكداً أهمية تحديد أسلوب تمويل المشروعات وتحديد جدواها الاقتصادية وفقا لأولويات الحكومة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الشركة قامت بافتتاح مكتب إقليمى لها بمصر خلال شهر يوليو الماضى وهو ما يعكس جدية شركة ميتسوبيشى فى تعزيز استثماراتها بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد وفد شركة ميتسوبيشى، حرصهم على إنشاء عدد من المشروعات التنموية فى السوق المصرى والذى يعد أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرين إلى أن الشركة قامت بإنشاء وحدة جديدة باسم “إدارة مصر” وهى أول وحدة جغرافية يتم إنشاؤها فى الشركة لتنمية وتعزيز تواجد الشركة فى السوق المصري.

وأشار الوفد إلى سعى الشركة لتنفيذ مشروع يستهدف تخفيف حدة الازدحام المرورى فى مصر والرقابة على الطرق اسوة بالمشروع الذى نفذته الشركة بسنغافورة هذا فضلا عن رغبة الشركة فى المساهمة فى إقامة مدرسة تجمع ما بين التعليم والتدريب الفنى لتلبية احتياجات الشركة من الكوادر الفنية المطلوبة للعمل فى المشروعات التى ستقيمها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر