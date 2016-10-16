وزير الصناعة يبحث مع وفد ميتسوبيشي موقف المشروعات الجديدة للشركة فى مصر

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال لقائه وفد شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة، إحدى كبريات الشركات اليابانية، حيث تناول اللقاء بحث المشروعات التى تدرس الشركة إقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأكد حرص الحكومة على تسهيل منظومة الإجراءات وتذليل كافة العقبات امام المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى.

وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن هذا اللقاء يأتى فى إطار متابعة المحادثات التى تمت مع الشركة خلال شهر يوليو الماضى بشأن المشروعات التى تدرس اقامتها فى مصر، والتى قامت بطرحها خلال لقاءها برئيس الجمهورية خلال شهر إبريل الماضى، وتشمل مشروعات فى مجالات ترسانات السفن ومحطات الكهرباء وصناعة الحديد والصلب، لافتاً إلى أن مسئولى الشركة استعرضوا نتائج الدراسات التى تجريها حول جدوى هذه المشروعات ورؤيتهم حول أسلوب وطريقة تنفيذها.

ولفت قابيل إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الشركة ومختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة هذه المشروعات دراسة مستفيضة حيث من المقرر ان يلتقى وفد الشركة بعدد من المسئولين اليوم ومنهم وزير قطاع الأعمال الأعمال ووزير النقل، مؤكداً أهمية تحديد أسلوب تمويل المشروعات وتحديد جدواها الاقتصادية وفقا لأولويات الحكومة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الشركة قامت بافتتاح مكتب إقليمى لها بمصر خلال شهر يوليو الماضى وهو ما يعكس جدية شركة ميتسوبيشى فى تعزيز استثماراتها بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد وفد شركة ميتسوبيشى، حرصهم على إنشاء عدد من المشروعات التنموية فى السوق المصرى والذى يعد أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرين إلى أن الشركة قامت بإنشاء وحدة جديدة باسم “إدارة مصر” وهى أول وحدة جغرافية يتم إنشاؤها فى الشركة لتنمية وتعزيز تواجد الشركة فى السوق المصري.

وأشار الوفد إلى سعى الشركة لتنفيذ مشروع يستهدف تخفيف حدة الازدحام المرورى فى مصر والرقابة على الطرق اسوة بالمشروع الذى نفذته الشركة بسنغافورة هذا فضلا عن رغبة الشركة فى المساهمة فى إقامة مدرسة تجمع ما بين التعليم والتدريب الفنى لتلبية احتياجات الشركة من الكوادر الفنية المطلوبة للعمل فى المشروعات التى ستقيمها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.