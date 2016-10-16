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محمد منير يستعد لإحياء حفل انتصارات أكتوبر الخميس

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محمد منير يستعد لإحياء حفل انتصارات أكتوبر الخميس محمد منير يستعد لإحياء حفل انتصارات أكتوبر الخميس

الفنان محمد منير – أرشيفية

يستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفل ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يوم الخميس المقبل بجامعة للعلوم والتكنولوجيا، ويأتي هذا بالتزامن مع احتفال منير بعيد ميلاده الـ62.

ووجهت الجهة المنظمة للحفل دعوات لعددٍ كبير من الشخصيات العامة والفنانين ولاعبي كرة القدم، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا  جماهيريًا لافتًا.

ومن المنتظر أن يقام الحفل باستاد الجامعة بمساحة تستوعب حضور 10 آلاف متفرج، فيما تم توفير مكان احتياطي آخر ليستوعب قرابة 15 ألف آخرين “في حال الضرورة”.

وقرر منظمو الحفل منع أي من الألعاب النارية، كما تم اتخاذ قرار بعدم دخول الأطفال ممن هم دون سن العاشرة، والتشديد على ضرورة احترام الحرم الجامعي.

وطالب منير إدارة الجامعة بالتأكيد على أن الحفل سيبدأ في موعده المحدد، أي في تمام التاسعة مساءً، مؤكدًا أنه لن يتأخر عن هذا الموعد لرغبته في استمرار الحفل لأطول وقت ممكن، ليعوض غيابه عن إحياء الحفلات في القاهرة لفترة تزيد على ثمانية أشهر، وستفتح الأبواب لدخول الجمهور عند الساعة الرابعة عصرًا.

يُشار إلى أنها المرة الأولى التي سيقدم منير فيها أغنيات مسلسله “المغني” – الذي عرض شهر رمضان الماضي – بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه الشهيرة.

عاد منير قبل أسبوع من ألمانيا، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية الروتينية، وبمجرد عودته بدأ إجراء البروفات استعدادًا للحفل.

أ ش أ

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