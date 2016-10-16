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مصر للطيران تحظر سامسونج جالاكسى نوت 7 على رحلاتهما

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مصر للطيران تحظر سامسونج جالاكسى نوت 7 على رحلاتهما مصر للطيران تحظر سامسونج جالاكسى نوت 7 على رحلاتهما

> (رويترز)

قالت مصادر أمنية فى شركة للطيران إن الشركة بدأت اليوم الأحد حظر هواتف "سامسونج جالاكسى نوت 7" على جميع رحلاتها بعد تحذيرات دولية من خطورتها على الركاب والطائرات.

 

وقالت شركة طيران سنغافورة أمس السبت، إنها لن تسمح بصعود أى راكب يحمل جهازا من هذا النوع على متن طائراتها.

 

وكانت وزارة النقل الأمريكية قد أصدرت أمرا يحظر هذه الأجهزة على متن الطائرات فى الولايات المتحدة اعتبارا من ظهر يوم السبت (1600 بتوقيت جرينتش).

 

وسحبت شركة سامسونج للإلكترونيات هواتفها الذكية الرائدة سامسونج جالاكسى نوت 7 من جميع أنحاء العالم، بسبب حدوث حالات انبعاث دخان أو اشتعال نيران بالهواتف وهو ما وجه ضربة قوية لسمعة الشركة.

 

وقال مصدر أمنى فى شركة مصر للطيران إن الشركة "تلقت إشارة من وزارة النقل الأمريكية أعقبتها تحذيرات دولية تفيد بحظر سفر هواتف سامسونج جالاكسى نوت 7 الذكية بصحبة الركاب المغادرين على الطائرات".

 

وأضاف "تم تكليف رجال الأمن بتنبيه الركاب قبل صعودهم إلى الطائرات إلى عدم سفر هذه الأجهزة" مشيرا إلى حالات انبعاث الدخان أو اشتعال النار فى تلك الأجهزة.

 

وقالت شركة طيران سنغافورة فى صفحتها على فيسبوك إنه "سيحظر وجود هواتف سامسونج جالاكسى نوت 7 على متن كل رحلاتنا سواء مع الأشخاص أو فى الأمتعة المحمولة أو الأمتعة التى يجرى تسليمها لشحنها على الطائرات اعتبارا من 16 أكتوبر".

 

 


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