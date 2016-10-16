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القبض على صاحبى شونة سلع وبحوزتهما 37 طن أرز مجهول المصدر بمصر القديمة

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القبض على صاحبى شونة سلع وبحوزتهما 37 طن أرز مجهول المصدر بمصر القديمة القبض على صاحبى شونة سلع وبحوزتهما 37 طن أرز مجهول المصدر بمصر القديمة

>كتب إبراهيم أحمد

تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحبى شونة للمواد الغذائية وبحوزتهما 37 طن أرز مجهول المصدر، تهميدا لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة القديمة، وحرر محضرا بالواقعة.

 

كانت مباحث التموين ألقت القبض على "سيد.ا.أ" 29 سنة صاحب شونة مواد غذائية بمصر القديمة، مقيم دائرة قسم شرطة البساتين، وعثر داخل الشونة على  20 طن أرز مجهول المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقـم 15170 جنح جزئية قسم مصر القديمة لسنة 2016م.

 

كما تم ضبط "بلال.م.ا" 34 سنة، صاحب شونة مواد غذائية، وعثر بداخلها على كمية من المواد الغذائية وزنت 17 طن أرز مجهول المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقـم 15171جنح جزئية قسم مصر القديمة لسنة 2016م.

 


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مصر 365

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