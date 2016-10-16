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مؤمن سليمان: أحمل نفسي مسؤولية الهزيمة من صن داونز

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مؤمن سليمان: أحمل نفسي مسؤولية الهزيمة من صن داونز مؤمن سليمان: أحمل نفسي مسؤولية الهزيمة من صن داونز

أكد مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك، أنه يحمل نفسه مسؤولية الخسارة من صن دوانز، وليس اللاعبين، موضحًا بأنه طالب اللاعبين بنسيان لقاء امس والتركيز في المباراة القادمة.

واشار المدير الفني للزمالك – في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الى ان الزمالك لعب أول 25 دقيقة من المباراة بشكل جيد ولكن الهدف الأول لصن دوانز أثر علي الفريق، مشيرا إلى أن صن دوانز فريق قوي وكان لاعبوه الأكثر تركيزا.

ودافع سليمان عن تشكيلته برغبته في التسجيل في معقل صن دوانز.

ووعد سليمان, الجماهير بأنهم سيشاهدون فريقا مختلفا في لقاء العودة الأسبوع المقبل, مشددا على أن مباراة امس جاءت عكس التوقعات, ولكن الحظوظ ستكون متساوية في المباراة القادمة, لافتا إلى قدرة الزمالك علي تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف في العودة.

وأشاد سليمان, بمدرب صن دوانز, موسيماني, ووصفه بالذكي حيث أختار اللعب في النهار علي الرغم من تشابه الجو بين وجنوب إفريقيا لكنه يعلم أننا معتادون علي اللعب مساء.

وعن موقف الشناوي, المج مؤمن إنه تعرض لشد في العضلة الأمامية, وسيتحدد موقفه بعد أن يفصحه طبيب الفريق,

واكد أنه ليس لديه أزمة في حالة عدم مشاركته وأن هناك البديل
> الجيد “جنش”.

واختتم سليمان حديثه بالتأكيد على إنه سيعكف علي علاج الثغرات التي ظهرت في المباراة ليكون الفريق أكثر جاهزية في لقاء العودة حتي يستطيع الفوز وتعويض فارق الأهداف.

وكان الزمالك قد خسر  أمس السبت، من صن دوانز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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