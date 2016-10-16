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إيران تدين الهجوم على كمين زقدان بشمال سيناء

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إيران تدين الهجوم على كمين زقدان بشمال سيناء إيران تدين الهجوم على كمين زقدان بشمال سيناء

بهرام قاسمي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ة بهرام قاسمي الهجوم على كمين زقدان فى شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد 12 من القوات المسلحة وإصابة 6 آخرين.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية أعرب قاسمي عن استنكاره لاية أعمال ارهابية وبأي شكل وفي أي مكان، لافتا مرة أخرى انتباه المجتمع الدولي والدول الإقليمية لتنامي هذا الظاهرة.

وقال قاسمي ” إن الانتشار المتزايد لموجة العنف والارهاب وتصعيد الجرائم الارهابية والتطرف، المستهدف لجميع فئات شعوب المنطقة سواء المدنيين والعسكريين، لايمكن التصدي له سوى في ظل اتحاد الدول والارادة الدولية، ويقظة ووعي شعوب المنطقة”.

واكد قاسمي أن طهران تدين دائما وبشدة الإرهاب والتطرف في أي بلد، ومن أي مجموعة تصدر واللذان يتسببان في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والدول.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تعاطفه مع حكومة وشعبا مقدما تعازيه لأهالي الضحايا.

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