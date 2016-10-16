الرئيس السوري يقيل محافظ الحسكة ويعين عسكري متقاعد

أقال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، محافظ الحسكة شمال شرق سوريا وعين مكانه ضابطا متقاعدًا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أنه صدر مرسوما جمهوريًا يقضي بإقالة محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي، وتعيين اللواء المتقاعد جايز حمود الموسى مكانه.

وقالت مصادر معارضة إن هذا التغيير يأتي في أعقاب اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة، قبل شهرين، بين وحدات حماية الشعب الكردية، والجيش السوري.

وقصف الطيران السوري، آنذاك، مواقع للأكراد، للمرة الأولى، قبل أن تتدخل روسيا لإنهاء الخلاف الناشب بين الجانبين.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على محافظة الحسكة، لكن النظام يحتفظ ببعض المقرات الأمنية والمؤسسات الحكومية.