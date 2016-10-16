رئيس الفلبين: سأبحث قرار محكمة تحكيم دولية مع زعماء الصين

قال رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي يوم الأحد إنه سيثير مسألة حكم محكمة تحكيم دولية بشأن بحر الصين الجنوبي مع الزعماء الصينيين وتعهد بعدم التفريط في سيادة بلاده في المنطقة وألا يحيد عن حكم محكمة لاهاي.

وبحسب رويترز أقر دوتيرتي بوجود مخاوف في الفلبين من أن تؤثر خطواته السريعة لتوثيق العلاقات مع الصين على السيادة البحرية للبلاد لكنه قال إن ذلك لن يحدث.

ووجه حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي صفعة لمطالبات الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ولم تعترف الصين بالحكم.

وقال دوتيرتي إنه سيتحدث في هذا الأمر وسيناقش المعايير التي وضعها الحكم لكن لن يكون هناك “فرض صارم” لهذا الأمر له خلال زيارته لبكين هذا الأسبوع.

وقال في مؤتمر صحفي في مدينة دافاو “لن أفاوض سأستمر في الإصرار على ما هو لنا وسيجري بحث قرار المحكمة الدولية.”