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تجديد حبس تشكيل عصابى سودانى بتهمة سرقة المنازل بالعجوزة

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تجديد حبس تشكيل عصابى سودانى بتهمة سرقة المنازل بالعجوزة تجديد حبس تشكيل عصابى سودانى بتهمة سرقة المنازل بالعجوزة

>كتب ــ سليم على

قررت نيابة العجوزة برئاسة هادى عزب، تجديد حبس 3 سودانيين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المنازل، وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها أحمد عبدالفتاح وكيل نيابة العجوزة، أن ثلاثة أشخاص سودانيين، زاروا منذ أسبوع، بهدف إجراء بعض الفحوصات الطبية والخضوع للعلاج، وخلال بحثهم عن مسكن تعرفوا على أحد السماسرة بمنطقة العجوزة، واستطاع أن يوفر لهم شقه مقابل مبلغ مالى اتفق عليه الطرفان.

وأشارت التحقيقات بحسب شهادة المجنى عليهم، أنه بعد مرور عدة ساعات من استلام الشقة، قام المتهمون وهم "م . ال . م"، و"ن . ا . ص"، و" ر . أ . ن"، بطرق باب شقة المجنى عليهم، وبمجرد أن فتحوا لهم الباب دفعوهم للداخل، وتعدوا عليهم بالضرب، وقيدوهم بحبل وسرقوا جميع متعلقاتهم الشخصية، وحاولوا الفرار ولكن أحد المجنى عليهم استغاث بالجيران، وطاردوا المتهمين وألقوا القبض عليهم.

كان المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم العجوزة، تلقى بلاغا من بعض الأهالى يفيد سماعهم صوت استغاثة صادر من إحدى الشقق السكنية، وتبين أن 3 أشخاص كانوا فى طريقهم للهرب من المنزل ، فتم ملاحقتهم حتى تمكنوا من القبض عليهم، وتبين أنهم سودانيو الجنسية ، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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