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مباحث الإسكندرية تضبط خارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة

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مباحث الإسكندرية تضبط خارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة مباحث الإسكندرية تضبط خارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة

>الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كل من " م. م" - 45 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته " 180 " لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 170 جراما ومبلغ 500 جنيه وهاتف محمول، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط " خ. ش"- 20 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول العامرية بحوزته "114" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 250 جراما ومبلغ 250 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة ، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمطواة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

وتمكن النقيب على عماد الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنيه منفذ الرسوم دائرة قسم شرطة أول العامرية من ضبط كل من "ح. ج" -35 سنة موظف بحى الدقى – محافظة الجيزة مقيم بين السرايات – محافظة الجيزة المحكوم عيله فى 2 حكم "مخدرات – استعمال قسوة  منهم القضية جنح قسم شرطة الدقى "استعمال قسوة" غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات، كما تم ضبط " إ. م"- 51 سنة محاسب مقيم دائرة قسم محرم بك المحكوم عليه فى 9 قضايا "تبديد" منها القضية جنح قسم شرطة محرم بك حضورياً بالحبس لمدة 3 سنوات.

 

 


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