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وزيرالتموين: تعاقدنا على 134 ألف طن سكر جاهزة للضخ بالأسواق الشهر المقبل

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وزيرالتموين: تعاقدنا على 134 ألف طن سكر جاهزة للضخ بالأسواق الشهر المقبل وزيرالتموين: تعاقدنا على 134 ألف طن سكر جاهزة للضخ بالأسواق الشهر المقبل

محمد على مصلحى، وزير والتجارة الداخلية (أرشيفية)

قال محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعاقدت على 3ر134 ألف طن سكر أبيض جاهز للضخ مباشرة للسوق المحلي خلال الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع عدد من رؤساء الشركات والقطاعات بوزارة التموين لمتابعة الإجراءات والآليات لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

وأوضح مصيلحي أن هناك 500 ألف طن أخرى تعاقدت عليها الوزارة لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية من أي تغييرات للأسعار العالمية للسكر.

وأكد مصليحي على ضرورة تشديد إجراءات التفتيش والرقابة على المنافذ والمجمعات التموينية على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول السلع الأساسية للمواطنين وفقا للأسعار المعلنة والتصدي بكل حزم لكافة عمليات الاحتكار والتهريب.

وأشار إلى أن لجان تفتيش الوزارة ومباحث التموين تمكنت من ضبط أكثر من 400 قضية خلال 10 أيام الماضية، وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ توجيهات بضرورة تحقيق احتياطي من السلع الاستراتيجية لمدة 6 شهور من أجل تحقيق التأمين المستقبلي للسلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل .

 

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