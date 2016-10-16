أسماء مصطفى: أنا لا أستحق الدعم من الدولة‎

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن الحكومة مطلوب منها الآن عمل إصلاحات اقتصادية عاجلة وقوية، لأن “اللي جاي أصعب”، وما نواجهه من شدائد وأخطار هذه الآونة، أصبح أصعب مما كان عليه في السابق.

تابعت “أسماء” تصريحاتها في حلقة اليوم الأحد، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، موضحةً أنه لا بد من امتلاك شجاعة الاعتراف بالحق، لكي تتحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، لذلك “فأنا أعلن أنني أنا أسماء مصطفى لا أستحق الدعم من الدولة” على حد قولها.

أضافت مذيعة النهار، أنها لا تستحق الحصول على البنزين المدعّم من الدولة، وكذلك السلع التموينية، والعلاج في مستشفيات التأمين الصحي، لافتةً إلى أنها لديها إمكانيات مادية تجعلها في غنى عن ذلك، قائلةً “ما ينفعش أخد دعم وأنا لا استحقه وغيري محتاجه”، وأنه يجب على كل القادرين الاعتراف بذلك، حتى يصل الدعم لكل مستحقيه.

أكّدت “أسماء” أنه لا بد من الوقوف إلى جانب مصر “لو ظروفها زنّقت أكتر من كده”، لأنها طوال تاريخها كانت مالكة لزمام العالم، لكن منذ 60 عامًا وهي تعاني من إرهاب وتخريب، لذلك لا يجب أن نظل نسترجع تاريخ الأمجاد فقط، دون أن نقف إلى جانب مصر ونساعدها في محنتها.

اختتمت “مصطفى” حديثها قائلةً “والله العظيم إحنا في شدة، وشدتنا مش في كيس سكر ولا إزازة زيت، الموضوع أكبر من كده”.