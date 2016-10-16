رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على بئر العبد

أدان أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي،الهجوم الإرهابى الذي استهدف نقطة تفتيش بمنطقة بئر العبد غربي مدينة العريش بسيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأعرب الجروان عن خالص تعازيه ومواساته للشعب المصرى الشقيق ولذوى الشهداء عن هذا العمل الإرهابى الجبان الذى استهدف الجنود المصريين أثناء قيامهم بواجبهم الوطنى .

وأكد رئيس البرلمان العربى عن تضامنه مع مصر فى مواجهة الإرهاب، ورفضه لجميع أشكال التطرف والإرهاب الذى يستهدف الجميع ويهدف إلى زعزعة الأمن وإشاعة الفوضى، داعيا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره .