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القوى العاملة: استخراج عقود عمل وتأشيرة دخول لـ 79 عاملا بالكويت

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القوى العاملة: استخراج عقود عمل وتأشيرة دخول لـ 79 عاملا بالكويت القوى العاملة: استخراج عقود عمل وتأشيرة دخول لـ 79 عاملا بالكويت

>كتب محمود راغب

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أنه جارى استخراج عقود عمل وتأشيرة الدخول لـ 79  عاملا، على مهن نجار وحداد  مسلح ، وعامل حفر، للعمل لدى شركة للمقاولات بمشروعاتها المختلفة بدولة الكويت.

وأوضح فى بيان رسمى صباح اليوم الأحد أنه تم اختيار هذه العمالة من ضمن 250 متقدما لهذه الفرص،من خلال لجنة تم ايفادها من الشركة الطالبة بالكويت وتحت إشراف الوزارة ، حيث طلبت الشركة 70 عاملا على المهن المذكورة  ، ووجدت 79 عاملا ينطق عليهم شروط التقدم للمهن المطلوبة، وتم اضافتهم إلى الطالبية ، وجارى اعتماد عقودهم من المستشار العمالى بسفارتنا بالكويت   

وأكد "سعفان" أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة بالكويت وفر هذه الفرص، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.

 


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