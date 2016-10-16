مختارات من تراث باراجواي الفني وروائع «بيو باريون» بدار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة باراجواى بالقاهرة، حفلا موسيقيا من فاصلين، مساء بعد غد “الثلاثاء”على المسرح الكبير،الأول بعنوان “مصر تستقبل باراجواي”.

وتحيي الحفل المغنية ليزا بوجادو وفرقتها التي تضم روسانا أوفيلار “جيتار”،السيدس اديليو “هارب”،فابريثيو سواريس “إيقاع”.

ويتضمن الفاصل الأول مجموعة من أشهر الأغاني والمؤلفات التراثية الخاصة بدولة باراجوي تنقل طبيعتها الثقافية والفنية، وتتناول أشهر العادات والتقاليد فى البلاد.

أما الفاصل الثاني فيحييه عازف الجيتار اللاتينى سيسار مورا بمصاحبة مجموعة من عازفي الجيتار المصريين ويتضمن مجموعة من أهم مؤلفات الموسيقار الشهير “أجوستين بيو باريون”.

ويأتي ذلك في إطار خطة دار الأوبرا المصرية التي تستهدف التعريف بمختلف ألوان الفنون الجادة والراقية من شتى دول العالم.

يشار إلى أن “ليزا بوجادو” تعد أحد أشهر فناني باراجواي وأمريكا اللاتينية بشكل عام،بدأت مشوارها الفني عام 1981 وأصدرت ستة ألبومات غنائية باللغة المحلية ولغات أخرى،شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية المتخصصة منها مهرجان ياباكاري الذي يعد أحد أهم المهرجانات الفنية المتخصصة بباراجواي،مهرجان أمريكا اللاتينية الغنائي بأسبانيا ،المهرجان الدولي للأغنية بمدينة كويدو بالإكوادور.

كما حصلت على عدة جوائز،واستضافها عدد من البرامج التليفزيونية والإذاعية العالمية للتعريف بالطابع المميز للفنون والثقافة الباراجوانية ، كما طافت مختلف دول العالم فى جولات فنية ناجحة منها البرازيل،الأرجنتين،تشيلي،الولايات المتحدة ، السويد ، إسبانيا ،بلجيكا،الولايات المتحدة وروسيا ونالت استحسان الجمهور والنقاد.

أما “سيسار مورا” فهو عازف جيتار ومؤلف ومدرس موسيقي مقيم بالقاهرة ، ولد عام 1989 وبدأ دراسته للجيتار وعمره 14 عاما و التحق بكونسيرفتوار كاراكاس بفنزويلا وحصل على درجته العلمية عام 2013 من الجامعة الوطنية للفنون بكاراكاس ، شارك فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وحصل على جوائز هامة يعمل حاليا مدرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كما يقود مشروع باسم اوركسترا الجيتار يقوم خلاله بتعليم الموسيقى للأطفال.