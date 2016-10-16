وصول 240 سيارة و 44 شاحنة لموانئ السويس

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة غزالة و على متنها 240 سيارة قادمة من جدة و السفينة الحسين وعلى متنها 44 شاحنة حبيبات بلاستيك قادمة من ضبا السعودى .

أضاف يوسف، فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة الرياض و على متنها 645 راكب و 4 شاحنة و 96 سيارة و العبارة مسرة و على متنها 368 راكب و 14 شاحنة و 21 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 63 شاحنة و 63 راكب كما تغادر السفينة Nuva Fortuna و على متنها 38 الف طن فوسفات متجهة الى الهند ، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة امانة و على متنها 655 راكب و 19 شاحنة و 11 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 68 راكب و 68 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 52 شاحنة فيما غادرت السفينة الحرية و على متنها 20 شاحنة و 10 راكب .

أضاف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ان ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 208 راكب و 15 براد و 11 تريلا و 3 سيارة و 2 باص جيت .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 419 راكب و 1 سيارة تصدير و السفينة بريدج و على متنها 18 براد و 4 تريلا فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 169 راكب و 25 براد و 12 تريلا و 7 سيارة و 85 طرد سمك .

وشهد ميناء الغردقة استقبال اليخت السياحى Wellesand و على متنه 10 فرد طاقم قادم من تركيا و مغادرة العبارة لابسبس و على متنها 50 راكب من مختلف الجنسيات متجهة الى ميناء شرم الشيخ البحرى .