وصول 58 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة “ليفينتس” قادمة من أوكرانيا وتحمل 58 ألف طن قمح.

وصرح المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إنه تم تفريغ حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وفحصها والكشف عليها وخلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتفريغها في صوامع الغلال لتبخيرها لإرسالها للمطاحن بالمحافظات الأخرى.

وأكد على زيادة وارتفاع حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات وأن عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها على الأرصفة تسير بشكل طبيعي مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجمع الإدارات.