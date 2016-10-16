الأحمر سيد ألوان أحذية الخريف

أوردت مجلة “إن ستايل” الألمانية أن الأحمر يعد سيد ألوان الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2016/2017، ليمنح المرأة إطلالة جريئة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن الأحمر يزين هذا الموسم كل أشكال الأحذية، كالباليرينا والحذاء ذي الكعب العالي والبوت والحذاء الرياضي، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وللحصول على إطلالة نهارية هادئة يمكن تنسيق الحذاء الأحمر مع إطلالة الجينز الكاملة أو درجات الأزرق، كما يمكن الحصول على إطلالة شبابية وساطعة من خلال تنسيق الحذاء الأحمر مع قطع الملابس البيضاء.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها اللعب بدرجات الأحمر المختلفة، حيث يمكن مثلاً تنسيق حذاء رياضي ذي لون أحمر صارخ مع جاكت جلدي يزهو بالأحمر البوردو.