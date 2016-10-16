«شعبة “القصابين» تبحث أسباب إرتفاع أسعار اللحوم غداً

قال محمد وهبه، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة سوف تعقد إجتماعًا موسعًا، غدًا الإثنين، لبحث حالة السوق ومناقشة تداعيات إرتفاع أسعار اللحوم البلدي علي محال الجزارة خلال الفترة الحالية.

وأضاف وهبه، أنه تم توجيه الدعوة الي كافة الجهات المعنية لحضور الإجتماع لمناقشة الأسباب الحقيقية التي أدت لإرتفاع الأسعار خاصة في ظل غلق بعض الجزارين محلاتهم بسبب زيادة الأسعار وتراجع المبيعات.

وأشار وهبه، إلي إن إرتفاع أسعار اللحوم أربك الحركة التجارية بالسوق، وجعل الكثير من الجزارين الغير قادرين علي مواصلة المشوار التجاري خاصة في ظل زيادة الأعباء عليهم، وهو الأمر الذي جعل الشعبة تتجه إلي عقد إجتماع لبحث الأمر في حضور عدد من أصحاب محال الجزارة ومسئولي الجهات المعنية المختلفة.