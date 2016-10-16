أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«شعبة “القصابين» تبحث أسباب إرتفاع أسعار اللحوم غداً

Google+ Print
«شعبة “القصابين» تبحث أسباب إرتفاع أسعار اللحوم غداً «شعبة “القصابين» تبحث أسباب إرتفاع أسعار اللحوم غداً

صورة أرشيفية

قال محمد وهبه، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة سوف تعقد إجتماعًا موسعًا، غدًا الإثنين، لبحث حالة السوق ومناقشة تداعيات إرتفاع اللحوم البلدي علي محال الجزارة خلال الفترة الحالية.

وأضاف وهبه، أنه تم توجيه الدعوة الي كافة الجهات المعنية لحضور الإجتماع لمناقشة الأسباب الحقيقية التي أدت لإرتفاع الأسعار خاصة في ظل غلق بعض الجزارين محلاتهم بسبب زيادة الأسعار وتراجع المبيعات.

وأشار وهبه، إلي إن إرتفاع أسعار اللحوم أربك الحركة التجارية بالسوق، وجعل الكثير من الجزارين الغير قادرين علي مواصلة المشوار التجاري خاصة في ظل زيادة الأعباء عليهم، وهو الأمر الذي جعل الشعبة تتجه إلي عقد إجتماع لبحث الأمر في حضور عدد من أصحاب محال الجزارة ومسئولي الجهات المعنية المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن