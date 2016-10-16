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مقتل 4 عناصر من الحوثيين في اشتباكات مع القوات اليمنية

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مقتل 4 عناصر من الحوثيين في اشتباكات مع القوات اليمنية مقتل 4 عناصر من الحوثيين في اشتباكات مع القوات اليمنية

ارشيفية

تمكنت القوات الحكومية اليمنية، من صد هجوم للميلشيات الحوثية على مدينة تعز جنوب غربى البلاد وقتلت 4 عناصر من هذه الميليشيات.

وقال اللواء خالد فاضل قائد محور تعز، إن مجموعة من عناصر المليشيات الانقلابية – على حد تعبيره- شنت هجومًا على مواقع القوات الحكومية فى جبل الخضر بمديرية جبل حشبي غربي مدينة تعز فى محاولة لاختراقها، وأن القوات الحكومية استطاعت صد الهجوم الذى كان الهدف منه اختراق مواقع القوات فى الجبهة الغربية وأجبرتهم على التراجع بعد مواجهات عنيفة جرت بين الجانبين.

وأضاف فى تصريح صحفي له اليوم أن العملية الفاشلة أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي أمير علي بن على وعدد آخر فى صفوف المليشيات.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس العسكري بتعز، أن 4 من عناصر المليشيات قتلوا فى المواجهات التى جرت أمس، فى جبهات القتال وأصيب 11 منهم فيما أصيب 6 من القوات الحكومية و3 من المدنيين فى القصف الذى تقوم به المليشيات على الأحياء السكنية.

وأشارت مصادر فى مقاومة تعز إلى أن طائرات دول التحالف العربي قصفت معسكر القطاع الساحلي شمال مدينة المخا غربي تعز الذى تتواجد فيه عناصر المليشيات وقامت بطلعات استكشافية فى سماء المدينة لمدة طويلة.

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