قوات المعارضة السورية تتقدم صوب بلدة دابق قرب حلب

واصلت قوات المعارضة السورية المسلحة المدعمة من تركيا تقدمها صوب بلدة دابق القريبة من مدينة حلب والتي تعد معقلا رمزيا مهما لتنظيم “داعش” الإرهابي، حسبما أعلن نشطاء سوريون.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الأحد عن أحد قادة القوات المعارضة التي تدعمها تركيا قوله إن البلدة تعرضت لقصف كثيف وذلك في سياق عملية السيطرة عليها وهو ما أكده ناشطون سوريون.

ويتزامن انطلاق معركة تحرير دابق من تنظيم “داعش” مع اجتماع يعقده مبعوثون امريكيون وروس في مدينة لوزان السويسرية لبحث امكانية التوصل الى اتفاق جديد لوقف اطلاق النار في سوريا.

أ ش أ